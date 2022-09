Entlang der Teststrecke sollen 21 Infotafeln über die Transrapid-Historie aufklären. Archivfoto: Kristina Roispich up-down up-down Weg vom „Lost Place“-Image Förderverein Transrapid Emsland: Diese Vorhaben stehen jetzt an Von Kristina Roispich | 30.09.2022, 11:14 Uhr

Das wiedereröffnete Besucherzentrum an der Transrapid-Versuchsanlage in Lathen erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Nun will der Förderverein auch entlang der Versuchsanlage tätig werden. Das ist geplant.