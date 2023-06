Auf einem Grünstreifen hatte sich ein Feuer ausgedehnt. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuer auf Grünstreifen Feuerwehr verhindert Großbrand auf Ackerfläche in Oberlangen Von Kristina Roispich | 17.06.2023, 19:21 Uhr

In Oberlangen ist am Samstagnachmittag in einer Nebenstraße der Grünstreifen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte gerade noch rechtzeitig eingreifen.