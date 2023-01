Zu dem Brandeinsatz rückten Feuerwehr und Polizei an. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down Ursache unklar Fahrzeug in Niederlangen-Siedlung fängt Feuer Von Gerd Schade | 05.01.2023, 16:21 Uhr

In Niederlangen-Siedlung ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.