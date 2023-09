„Die Autobahn Westfalen baut die neue Fahrbahndecke im Eiltempo ein, damit die Autobahn schnellstmöglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung steht“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes.

Während der Baumaßnahme stehen demnach in der Regel zwei verengte Fahrspuren in Richtung Oberhausen und ein verengter Fahrstreifen Richtung Emden zur Verfügung. Das Tempo im Baustellenbereich beträgt 100 km/h, heißt es in der Mitteilung weiter.

Umleitungen in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert

Die Anschlussstelle Dörpen ist während der Baumaßnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Umleitungen führen in Richtung Oberhausen über die U46 und U48. Reisende in Fahrtrichtung Emden werden über die U31 und U33 geleitet.

Die Autobahn Westfalen investiert nach eigenen Angaben insgesamt rund 5,5 Millionen Euro in die Sanierungsmaßnahme. Verbaut werden 19.000 Tonnen Asphalt für die Deckschicht und 6000 Tonnen Asphalt für die Binderschicht.