Folge für Folge verteilt der Bachelor David Jackson Rosen an die Kandidatinnen. Foto: RTL+

Nachdem sich Maike Ruten in der ersten Datewoche in der Villa langweilte und den Bachelor kaum zu Gesicht bekam, darf die Emsländerin in der dritten Folge nun doch noch Zeit mit dem Rosenkavalier verbringen – bei einem Date ganz nach ihrem Geschmack. Aber reicht das, um ihn von sich zu überzeugen?