Gegen 6 Uhr ist am Montagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer auf der B70 bei Lathen mit seinem Hyundai I30 in die Leitplanke gefahren. Dabei wurde der Insasse leicht verletzt. Als Grund gab die Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit während eines Überholvorgangs an. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu schaden. Eine Sperrung der Straße war nicht von Nöten.