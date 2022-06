Unbekannte drangen gewaltsam in eine Holzhütte in Niederlangen ein (Symbolbild). FOTO: imago / Jochen Tack up-down up-down Holzhütte aufgebrochen Diebe stehlen Pedelec und Gartenpumpe in Niederlangen Von Caroline Theiling | 29.06.2022, 12:49 Uhr

Erheblichen Sachschaden richteten Diebe an, die in Niederlangen in eine Holzhütte gewaltsam eingebrochen sind.