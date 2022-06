Die Bürgermeister der sechs Mitgliedsgemeinden seien sich darüber einig, dass es bei der Würdigung des ehrenamtlichen Engagements nicht darum gehe, diejenigen besonders auszuzeichnen, die aufgrund ihrer Position ohnehin in der Öffentlichkeit stünden. „Wir wollen diejenigen in den Fokus rücken, die als stille Helden des Alltags häufig von ihrer Umgebung unbemerkt für ihre Mitmenschen und die Gemeinschaft unentgeltlich tätig sind“, fügte Weber hinzu.

Festredner der Veranstaltung mit Vertretern der in der Samtgemeinde aktiven Vereine, Gruppen, Institutionen und Organisationen sowie allen Mandatsträgern der Räte war Landrat Hermann Bröring. Er setzt sich seit Jahrzehnten mit Nachdruck für die Förderung des Ehrenamtes ein. Bröring unterstrich, dass die Gesellschaft in Zukunft mehr denn je auf ehrenamtlichen Einsatz angewiesen sein werde, wenn man das Leben weiterhin lebenswert gestalten wolle. Unentgeltliche Arbeitsleistung für andere, bei der man das Kostbarste, was ein Mensch zu verschenken habe, einsetze, sei sinnstiftend und von daher unbezahlbar. „Bleiben Sie Leuchttürme, dann wird es in unserer Region nicht dunkel werden“, rief der Landrat den Ehrenamtlichen zu.

Auf Bürgermeisterebene, so Weber, seien mehrere Vorschläge geprüft und schließlich eine vierköpfige Gruppe aus Fresenburg sowie je eine Frau aus Sustrum-Moor und ein Mann aus Renkenberge für die Auszeichnung ausgewählt worden.

Jahrzehntelanger Einsatz

In Fresenburg kümmern sich vier Frauen um die Pflege der historischen Kapelle aus dem Jahr 1422. Luzia Meyer und Marita Lammers halten seit zehn beziehungsweise drei Jahren die Außenanlage instand. Seit 20 Jahren schmückt Adelheid Schwering den Innenraum des Gotteshauses. Margret Mösker versieht seit 2001 den Schlüsseldienst.

In Sustrum-Moor zählt Hedwig Röwekamp zu den „stillen Helden“. Sie engagiert sich in verschiedenen kirchlichen Diensten. Und sie betreut seit Jahren eine alleinstehende, behinderte ältere Frau, die Ehemann und Kinder verloren und im Ort keine Angehörigen hat.