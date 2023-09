Tradition im Emsland Die Samtgemeinde Lathen hat einen neuen Schützenkaiser Von Birgit Waterloh | 11.09.2023, 12:35 Uhr Mit Felix Holtermann besteigt ein neuer Schützenkaiser den Thron Foto: Samtgemeinde Lathen / Birgit Waterloh up-down up-down

Am Samstag wurde in der Samtgemeinde Lathen ein Schützenkaiser ausgeschossen. Der neue Kaiser wurde erst in diesem Jahr König.