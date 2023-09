Die Geschichte des Transrapid: So entstand der Podcast für noz.de

Jetzt auf Play klicken und den Podcast hören!

Denn der Autor dieser Zeilen, Zeit seines inzwischen jahrzehntelangen Berufslebens als Redakteur und Reporter unterwegs und deshalb von jeher stets eher Schreiber denn Sprecher, betritt Neuland.

Moderator war er zwar gelegentlich – bei kommunalpolitischen Veranstaltungen, gesellschaftlichen Diskussionsrunden und Lesungen. Aber praktisch nach Drehbuch von Florian Görres und Bastian Rabeneck vom NOZ-Audio-Team in einem professionell eingerichteten Studio längere Texte einsprechen? Das war dann doch noch einmal etwas völlig anderes.

Jedes Wort soll sitzen: Podcast-Moderator Gerd Schade feilt im Studio in Osnabrück an den Texten der Audio-Kollegen. Foto: Bastian Rabeneck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aufnahmestudio im Verlagsgebäude der Ems-Zeitung eingerichtet

So wie überhaupt die Podcast-Produktion. Für die Interviews mit den Hauptgesprächspartnern für „Transrapid – Vom Wunderwerk zur Tragödie“ hat die NOZ im Verlagsgebäude der Ems-Zeitung in Papenburg eine kleine Aufnahmestation eingerichtet. Dort standen unter anderem der Ehrenlandrat des Landkreises Emsland, Hermann Bröring, sowie der Feuerwehrmann Lambert Brand Rede und Antwort. Einfach spannend, was sie zu sagen haben.

Im Gespräch mit Brand beispielsweise ging es ausschließlich um die Transrapid-Katastrophe am 22. September 2006, bei der 23 Menschen starben. Wer das Thema Transrapid aber auf das Unglück reduziert, das einzig und allein auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, greift zu kurz.

Transrapid-Geschichte eng mit dem Emsland verknüpft

Das haben wir auch für unseren Podcast natürlich nicht getan. In den insgesamt fünf Episoden geht es um die gesamte Geschichte des Transrapid. Sie ist eng mit der Historie des Emslandes verknüpft. Schließlich drehte die Magnetschwebebahn auf der knapp 32 Kilometer langen Versuchsschleife zwischen Lathen und Dörpen jahrzehntelang ihre Runden.

Die Teststrecke im Emsland zieht sich nach wie vor durch die Landschaft. Foto: Gerd Schade Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und es geht auch um Zukunftsperspektiven. Denn die Teststrecke im Emsland ist noch immer da.

Hätte die Magnetschwebetechnologie nicht längst eine neue Chance verdient? Warum kommt sie auch in Zeiten von Klimaschutz, Energiekrise und Mobilitätswende nicht zum Zug? Und welche Aussichten gibt es für die Versuchsschleife im Emsland?

Die ersten beiden Episoden sind bereits online

Fragen wie diesen gehen wir in unserem Transrapid-Podcast ebenfalls nach, unter anderem mit Prof. Dr. Walter Neu von der Hochschule Emden/Leer, Dr. Ralf Effenberger, dessen Firma Intis in Lathen mit Magnettechnik zu Elektromobilität forscht, Lathens Bürgermeister Norbert Holtermann und Transrapid-Fan David Harder.

Zu hören sind die ersten beiden Episoden seit dem 22. September 2023 in den Audioformaten der NOZ – also in der News App und der Premium App, aber auch auf noz.de/audiothek sowie auf allen gängigen Streamingplattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music.

Als der Podcast-Moderator Gerd Schade beruflich zum ersten Mal buchstäblich mit dem Transrapid in Berührung kommt, ist all das noch Zukunftsmusik. Im Jahr 1996 darf er als damals noch freier Mitarbeiter für die Ems-Zeitung den damaligen chilenischen Verkehrsminister Narciso Irureta auf einer Fahrt mit dem Magnetzug bei Tempo 420 km/h in der Spitze begleiten und darüber berichten.

So berichtete die Ems-Zeitung am 7. März 1996 über die Transrapid-Testfahrt des damaligen chilenischen Verkehrsministers Narciso Irureta. Foto: Gerd Schade Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In dem Artikel war von Plänen des südamerikanischen Landes für den Bau einer 120 Kilometer langen Verbindung zwischen der Hauptstadt Santiago und der Hafenmetropole Valparaiso die Rede. Doch auch aus diesem Vorhaben wurde nichts.

In den folgenden Jahren sind Transrapid und die Versuchsschleife für Schade immer wieder Thema – und werden es wohl auch noch bleiben. Und wer weiß? Vielleicht bleibt es für den Podcast nicht bei fünf Folgen…