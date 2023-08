Auftakt für die Kirmes ist eine After-Work-Party, die am Freitag, 1. September 2023, gegen 19 Uhr vor dem Veranstaltungszentrum „Markt 7 Veranstaltungssaal“ stattfinden wird. Das kündigt die Gemeinde Lathen in einer Pressemitteilung an. Die „All-stars“ aus Lathen sowie „The Dottis“ werden dazu auftreten.

Am Samstag beginnt die Kirmes um 14 Uhr. Bürgermeister Norbert Holtermann wird gegen 16 Uhr das Fest offiziell eröffnen und ein Fass Freibier anstechen. Kurz vor dem Freibieranstich findet zunächst noch eine Verlosung statt, bei der es laut Mitteilung der Gemeinde „viele attraktive Preise zu gewinnen gibt“. Dazu zählen unter anderem ein Stihl Mähroboter und ein Reisegutschein. Die Lose können während der Öffnungszeiten zum Preis von 1 Euro im Haus des Gastes, Erna-de-Vries-Platz 7 in Lathen, sowie am Kirmessamstag ab 14 Uhr auf dem Kirmesplatz erworben werden.

Vier Kinderkarussells werden aufgebaut

Auf dem Kirmesgelände werden Karussells, wie die Fahrgeschäfte „X-Factor“, „Break Dance“ und ein „Auto-Scooter“ aufgebaut sein. Für die kleinen Gäste werden nach Angaben der Gemeinde vier Kinderkarussells aufgebaut.

Am Sonntag, 3. September, sind die Lathener Geschäfte, die wieder Kirmesangebote vorhalten, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im Haus des Gastes werden am Sonntag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.

Am Montag ist Familientag auf der Kirmes in Lathen

Der Kirmesmontag ist traditionell Familientag. Bis 20 Uhr reduzieren die Fahrgeschäfte ihre Preise und die übrigen Geschäfte bieten ihre Waren verbilligt an. „Hierdurch soll es insbesondere Familien ermöglicht werden, bei geringem finanziellem Aufwand Kirmes zu feiern“, heißt es dazu in der Mitteilung der Gemeinde. Ein Feuerwerk am Montag gegen 21 Uhr bildet den Abschluss der Kirmes in Lathen.

Der Kaufpreis für ein Kirmesscheckheft beträgt 7,50 Euro (Wert der Gutscheine ca. 20,00 Euro) und kann im Haus des Gastes während der Öffnungszeiten erworben werden. Jedes Kirmesscheckheft enthält ein Los für die Tombola am Samstag.