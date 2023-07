Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung in Fresenburg. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down An der Straße Schützenweg Brandstiftung in Fresenburg bei Lathen: Polizei sucht Zeugen Von Thomas Pertz | 12.07.2023, 15:29 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung am Schützenweg in Fresenburg in der Samtgemeinde Lathen. Dort hatte ein Unbekannter am Samstag, 8. Juli, ein Kornfeld angezündet.