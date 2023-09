„Lauft bitte nicht allein in Lathen rum, momentan läuft ein Typ mit einer Knarre durch die Gegend und will Leute abschießen. Der hat schon eine Frau am Bahnhof mit einer Machete angegriffen. Die Polizei sucht den schon! Passt bitte auf euch auf!“ So lautet die Nachricht, die derzeit in der Emsgemeinde die Runde macht und viele Bürger verunsichert und besorgt.

Die Samtgemeinde Lathen sah sich daher bereits gezwungen, auf der eigenen Homepage bzw. App „MeinLathen“, die gemeinsam mit der Marketing- und Tourismusgenossenschaft (MuT) betrieben wird, darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelt. Demnach sei die Nachricht erfunden, einen Attentäter oder einen Vorfall mit einer Machete habe es nicht gegeben, heißt es dort.

Polizei fährt umgehend zum Bahnhof

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Polizei, dass seit Montagvormittag in den sozialen Netzwerken eine Person mit einer Machete im Bereich des Bahnhofs gemeldet wurde. Solch ein Sachverhalt sei schon einmal gemeldet worden, allerdings sei da „nichts dran gewesen“.

Eine Polizeistreife hat sich den Beamten zufolge umgehend vor Ort ein Bild gemacht, doch die Meldung entpuppte sich als falscher Alarm – es gab keinen Mann mit Machete oder anderer Waffe. Lediglich eine stark alkoholisierte Person habe sich in dem Bereich aufgehalten, diese sei jedoch unbewaffnet gewesen, so die Polizei. Sie sei von den Beamten zur Ausnüchterung mitgenommen worden.