In den Gegenverkehr gefahren Betrunkener Mann bringt Autofahrer in Niederlangen in Gefahr 31.03.2022, 15:12 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Niederlangen immer wieder in den Gegenverkehr gefahren und hat andere Autofahrer in Gefahr gebracht.