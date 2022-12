Teile der alten Transrapid-Züge, wie hier der TR08, werden herausgeputzt und aufgewertet – etwa zu einem Lernstandort. Archivfoto: Norbert Holtermann up-down up-down Jahresrückblick 2022 Besucherzentrum, Teststrecke, alte Züge: Transrapid lebt in Lathen wieder auf Von Kristina Roispich | 31.12.2022, 13:24 Uhr

Nachdem im November 2021 der Förderverein Transrapid Emsland in Lathen gegründet wurde, hat dieser bereits einige Projekte umgesetzt, um die Geschichte des Transrapid wieder aufleben zu lassen. Doch nicht alle der Vorhaben stoßen auf Gegenliebe. Wir blicken auf das vergangene Jahr zurück und verraten, was 2022 sonst noch in der Samtgemeinde wichtig war.