Der Fahrer des Opel Corsa, ein 50-Jähriger, wurde bei dem Unfall ebenso leicht verletzt wie sein 47 Jahre alter Beifahrer. FOTO: NWM-TV Kollision auf Sögeler Straße Fahrer stand unter Alkoholeinfluss: Zwei Verletzte bei Unfall in Lathen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.05.2022, 11:52 Uhr

In der Nähe der Auf- und Abfahrt zur B70 in Lathen hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt.