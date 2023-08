Die Organisatoren um den Vorsitzenden der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Sustrum, Henrik Huntemann, versprechen ein „ein aufregendes Fest für Klein und Groß“. Termin ist am Samstag, 2. September 2023. Los geht es um 9.30 Uhr. Das Ende ist gegen 18.30 Uhr vorgesehen.

Ab 20 Uhr soll eine Aftershow-Party steigen. Darin eingebettet wird die Siegerehrung (21 Uhr).

Bremswagen „The Black Fury“ aus Belgien

Austragungsort für das Tractor-Pulling, bei dem in sechs Gewichtsklassen (von 5,5 bis 24 Tonnen) gerungen wird, ist ein Gelände an der Schmiedestraße nahe der Anschlussstelle zur Autobahn A31. Als Bremswagen kommt eine Maschine namens „The Black Fury“ aus Belgien zum Einsatz. Angemeldet haben sich nach Angaben der Veranstalter Teilnehmer aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

Vor fast 18 Jahren fand zum ersten und bislang einzigen Mal ein Tractor-Pulling in Sustrum statt. Am 12. November 2005 hatte der Landwirtschaftliche Ortsverein die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einer Landtechnik-Firma auf die Beine gestellt. Mit mehr als 2500 Zuschauern waren die Erwartungen der Organisatoren weit übertroffen worden.

Jungbauern stritten: Wer hat den stärkeren Trecker?

Wie in der Berichterstattung unserer Redaktion von der Premiere weiter nachzulesen ist, wurde die Idee für das erste Sustrumer Tractor-Pulling infolge einer Wette geboren. Demnach stritten zwei Jungbauern aus Sustrum und Hasselbrock darum, wer von beiden den zugkräftigeren Traktor besitzt.

Zwar verfügten beide Schlepper über dieselbe PS-Motorleistung, waren jedoch von verschiedenen Herstellern. Für ein exaktes Ergebnis sollte es ein Tractor-Pulling mit einem geeichten Bremswagen geben.

Mit einem Bremswagen wird ein Traktor unter jeweils gleichen Bedingungen gezielt an seine Grenzen geführt. Konkret wird bei steigendem Bremsdruck die größtmögliche Leistung eines Traktors am Zughaken gemessen.