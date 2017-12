25 Jahre Kreuz gepflegt Kolpingsfamilie Lathen ehrt verdiente Mitglieder

Lathen. Die Kolpingsfamilie Lathen hat während ihrer Generalversammlung Maria Rolfes geehrt, die am Krankenhausberg seit mehr als 25 Jahren die Stätte am sogenannten Kolpingkreuz pflegt.

Weitere Ehrungen erhielten Wilhelm Behrens und Hermann Klassen für 60-jährige Mitgliedschaft sowie Hans Wübben für 30 Jahre Vorstandsarbeit, davon zuletzt 27 Jahre als Kassenwart. Die Ehrungen erfolgten durch den Vorsitzenden Heinz Niehaus und den Kolping-Diözesanpräses Reinhard Molitor. Der Präses hatte zuvor in der St.-Vitus-Kirche mit den Kolpingern einen Gottesdienst gefeiert. In diesem überreichte Molitor im Auftrag von Bischof Franz-Josef Bode dem Mitglied Bernhard Fährmann die Ernennungsurkunde zum Geistlichen Begleiter der Kolpinger.

Kolpingsfamilie zählt 113 Mitglieder

Vorsitzender Heinz Niehaus sagte in seinem Jahresbericht, dass den 113 Mitgliedern wieder viele Veranstaltungen angeboten wurden. Zusammen mit dem Heimatverein habe man ein Weinfest bei der Hilter Mühle gefeiert und eine Winterwanderung unternommen. Mit mehr als 70 Kolpingern und Heimatfreunden sei die Wandergruppe zu groß gewesen. Zukünftig sollen Wanderungen deshalb wieder getrennt durchgeführt werden.

Präsent waren die Kolpinger unter anderem auf dem Diözesantag, der Kolpingwallfahrt in Wietmarschen, dem Weltgebetstag in Heede, dem Friedensgottesdienst auf dem früheren Lagerfriedhof an der B401 und einer Sternwallfahrt in Dörpen. Der Bezirksbildungstag der Kolpinger sei in Lathen abgehalten worden. Neben der traditionellen Gebrauchtkleidersammlung habe es eine Extra-Sammlung im Juli gegeben.

Arbeitseinsätze am Kreuzweg

Eine Fahrradtour mit Maiandacht wurde durchgeführt, man sei den Hümmlinger Pilgerweg gegangen und habe das neue Kolping-Tagungshaus in Salzbergen in Augenschein genommen. Laut Niehaus ist das Bauvorhaben mit zwei Bausteinspenden in Höhe von 500 Euro aus Lathen unterstützt worden. Eine Tagesfahrt führte zu einem Gebrauchtkleidersortierwerk ins niederländische Breda. Arbeitseinsätze habe es am Kreuzweg gegeben, wo entwendete Stationen inzwischen durch neue ersetzt werden konnten. Um junge Familien für Kolping zu begeistern, sei eine Infoveranstaltung angeboten worden. „Wir haben etwa 50 Briefe rausgeschickt, aber nur drei Familien sind der Einladung gefolgt“, zeigte sich der Vorsitzende enttäuscht.

126 Fahrräder fertiggestellt

Die Leiterin der Frauengruppe, Doris Althüser, berichtete von regelmäßigen Spielenachmittagen und Fahrradtouren in den Sommermonaten. Ihr Ehemann Hermann Althüser gab einen Einblick in die für Flüchtlinge eingerichtete Fahrradwerkstatt. Mit Unterstützung der Helfer Josef Wilmes und Josef Spiller seien inzwischen 126 Fahrräder fertiggestellt worden. Wöchentlich werde bis zu acht Stunden in der Werkstatt gearbeitet.

Von einem gegenüber dem letzten Vereinsjahr leicht verbesserten Überschuss sprach Kassenwart Hans Wübben. „Es gibt ein jährliches Beitragsaufkommen in Höhe von 3900 Euro. Davon müssen 3400 an das Kolpingwerk abgeführt werden.“ Daher sei es schwer, Maßnahmen zu unterstützen.

Hinsichtlich der Gebrauchtkleidersammlungen ist laut Hermann Husen eine Neugestaltung geplant. Angedacht sei, weitere Container aufzustellen, um damit die mit erheblichen Kosten verbundenen „Einsammeltouren“ zu reduzieren. Das habe sich unter anderem in Esterwegen bewährt und müsste auch auf Lathen übertragbar sein.