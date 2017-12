Täter unbekannt Zaun an Schafweide in Niederlangen zerstört

mpl/pm Niederlangen. In Niederlangen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 20. Dezember, den Zaun einer Schafweide auf eine Länge von rund 400 Metern zerstört. Es sind jedoch keine Tiere entlaufen.

Mitarbeiter des Bauhofs hatten den kaputten Zaun am Mittwochmorgen bemerkt. Nach Angaben des Bauhofleiters, Alfons Cordes, muss die Tat zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Morgen begangen worden sein. Wie die Polizei Haren auf Anfrage mitteilt, ist der Maschendrahtzaun abgekniffen, an der Anhängerkupplung vermutlich eines Pick-Ups oder Geländewagens befestigt und gewaltsam zerstört worden. Entsprechende Reifenspuren von „schwerem Gerät“, so Cordes, sind vor Ort festgestellt worden. Auf diese Weise haben unbekannte Täter rund 400 Meter des Drahts beschädigt. Auch nahezu alle Pfähle sind laut Cordes in Mitleidenschaft gezogen worden, der den Schaden auf 3000 bis 3500 Euro schätzt.

Bei der Weide handelt es sich um eine zehn Hektar große Naturschutzfläche der Samtgemeinde Lathen, die sich in der Nähe des Industriegebiets befindet. Dort lebt eine 31 Tiere starke Herde von Bentheimer Landschafen, die der Ausbreitung der Traubenkirsche entgegenwirken sollen.