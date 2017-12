Durchfahrtshöhe jetzt auch für Transporter Raiffeisen-Tankstelle in Lathen mit neuer Waschanlage

Für rund 100.000 Euro ist an der Raiffeisen-Tankstelle in Lathen eine neue Autowaschanlage installiert worden. Foto: Anna Heidtmann

heid Lathen. Die Raiffeisen-Tankstelle in Lathen hat eine neue Waschanlage in Betrieb genommen. Die bisherige Anlage in der Hafenstraße 2 hat nach etwa 60.000 Autowäschen ausgedient und wurde jetzt gegen eine neue ersetzt. Rund 100.000 Euro hat die Raiffeisen Emsland-Nord GmbH für den Umbau in die Hand genommen.