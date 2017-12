Am Sonntag bei der alten Schmiede Erster Weihnachtsmarkt in Niederlangen

asc Niederlangen. Zum ersten Mal findet am Sonntag, 10. Dezember 2017, ab 14 Uhr ein Weihnachtsmarkt in Niederlangen bei der alten Schmiede statt.

Parallel zum Weihnachtsmarkt stellt das in der Nachbarschaft des Areals tätige Bauunternehmen das im Bau befindliche Seniorenwohnheim an der Schulstraße vor. Der Missionsförderkreis Ober-/Niederlangen und der Heimatverein bieten an diesem Tag ein Programm mit vielen Aktivitäten an. Holzspielzeug, Adventsgestecke, Glühwein und vieles mehr laden zum Stöbern und Verweilen ein. Trompeten- und Akkordeonspieler sorgen für eine adventliche Stimmung. Kaffee und Kuchen werden vom Team des Bürgerhauses in der „Alten Schule“ angeboten.

Neben der alten Schmiede, in der das Schmiedefeuer lodert, ist das Puppenmuseum zur Besichtigung geöffnet. Für die Kinder kommt der Nikolaus und um 17 Uhr wird für alle Kinder Christbaumschmuck Basteln angeboten. Später wird dann der Tannenbaum vor dem Bürgerhaus „Alte Schule“ mit den gebastelten Dingen der Kinder geschmückt. Der Erlös des Tages ist nach Angaben von Bürgermeister Hermann Albers (CDU) für das Brasilienprojekt des Missionsförderkreises Ober-/Niederlangen bestimmt.