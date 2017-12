Serie „Mein Job und ich“ Tischler aus Niederlangen über gutes Personal und kuriose Wünsche

Niederlangen. In unserer Serie „Mein Job und ich“ spricht diesmal Tischlermeister Günter Ahrens aus Lathen-Niederlangen über gutes Personal, kuriose Wünsche von Kunden und das Chefsein.

Herr Ahrens, Sie sind Tischlermeister, aber auch Chef eines kleinen Unternehmens. Wie viel Zeit verbringen Sie im Büro und wie viel in der Werkstatt?

Die Zeit im Büro hält sich zum Glück in Grenzen, aber gewisse Dinge wie Abrechnung, Planung oder die Erstellung von Angeboten müssen einfach sein. Ich versuche möglichst viel Zeit in der Fertigung zu verbringen, etwas zu sägen, bohren, fräsen oder zusammen zu setzen. Dafür bin ich viel zu gern Handwerker.

Vor allem im Handwerk wird häufig über Fachkräftemangel gesprochen. Gibt es den bei Ihnen auch?

Bisher hatte ich sehr viel Glück mit meinen Angestellten. Wir sind inzwischen ein Team aus zehn Mitarbeitern, es waren einmal zwölf, aber irgendwann wurde es mir auch zu viel. Ein gutes Beispiel für gute Mitarbeiter ist Thomas Hackmann, einer meiner ersten Auszubildenden, der inzwischen den Meistertitel hat und viel Verantwortung in der Fertigung übernimmt. Bisher haben wir es geschafft, jede freie Stelle zu besetzen und jedes Jahr einen Auszubildenden zu bekommen. Aber das wird nicht einfacher, auch bei uns.

Was genau sind die Schwerpunkte bei Ihnen in der Herstellung?

Das ist der Möbelbau. Wir merken durch die rege Bautätigkeit in den vergangenen Jahren, dass sich Bauherren häufiger etwas aufwendigere Innenausbauten leisten und dafür lieber auf einen Urlaub verzichten. Zum Beispiel einen Hauswirtschafts- oder Ankleideraum, wo wir Regale maßanfertigen können, ein individuell gestaltetes Bett oder auch eine größere Küche oder ein außergewöhnliches Bad. Wir haben vor einigen Jahren mit maßangefertigten Duschwänden aus Glas begonnen, inzwischen machen wir das dutzendfach im Jahr. Wir produzieren aber auch für Unternehmen, fertigen Büromöbel, Kundentresen oder Hoteleinrichtungen her. Außerdem sind wir im Fahrzeuginnenausbau tätig.

Wie kam das zustande?

Durch persönlichen Kontakt zur Firma Gertzen Krane und Schwertransporte in Kluse und Stb Verkehrstechnik GmbH aus Gehrden in der Region Hannover. Bei den Begleitfahrzeugen der Schwertransporte kommt es darauf an, sie zu robusten Wohnwagen umzubauen mit Bett, kleiner Küche und Schränken, sogenannte BF3/BF4-Ausbauten. Bei den Transporten kommt es häufig vor, dass der Transport irgendwo stoppen muss, zum Beispiel auch im Ausland, und die Fahrer dann ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssen. Dann kommt ihnen dieser Innenausbau zugute.

Wann stand für Sie fest, dass Sie einen handwerklichen Beruf erlernen wollen?

Das hat sich im Jugendalter entwickelt. Ich war schon immer jemand, der gern gebastelt und gewerkelt hat. So eine Art Daniel Düsentrieb zu sein und handwerkliche Aufgaben zu lösen. Ich habe meine Ausbildung dann bei der Tischlerei Kampen in Niederlangen gemacht, die Entscheidung habe ich nie bereut. Ich habe dann längere Zeit ein Nebengewerbe gehabt und Aufträge von Privatkunden erledigt. Weil das immer mehr wurde, habe ich mich dann vor gut elf Jahren für die Selbstständigkeit entschieden und 2012 für die Vergrößerung im Industriegebiet an der A 31 in Niederlangen.

Wie körperlich anstrengend ist der Beruf des Tischlers?

Längst nicht mehr so anstrengend wie vor 20 Jahren. Das hat mit der technischen Weiterentwicklung zu tun. Wir haben seit der Erweiterung des Betriebs 2012 moderne Maschinen, zum Beispiel kleine Kräne mit Saugern, die Holzplatten anheben und befördern. Das erleichtert die Arbeit unheimlich. Wir versuchen deshalb auch, möglichst viele Vorarbeiten im Betrieb zu erledigen und beim Kunden tatsächlich nur aufzubauen. Deshalb bieten wir Kunden auch an, die bestellte Ware einmal komplett aufgebaut bei uns anschauen zu können. Dann sind auch Änderungswünsche einfacher zu erledigen, außerdem entsteht weniger Dreck im Haus des Kunden.

Wie schwer fällt es Ihnen, Chef zu sein? Wie halten Sie die Stimmung unter den Mitarbeitern hoch?

Ich versuche, möglichst wenig den Chef heraushängen zu lassen, sondern als Kollege aufzutreten. Ich denke, das klappt bisher ganz gut. Wir treffen uns regelmäßig. Es gibt natürlich, wie in vielen Betrieben, ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier. Zum zehnjährigen Bestehen haben wir eine Fahrt mit der MS Amisia von Haren über die Ems gemacht und danach in einem Landgasthof gefeiert. Es gibt aber auch Treffen, die die Mitarbeiter organisieren und die aus Trinkgeldern von Kunden bezahlt werden. Da haben die Mitarbeiter freie Hand.

Welche kuriose Situation in Ihrem bisherigen Berufsleben werden Sie vielleicht nie vergessen?

Ich habe mich bei der Vermessung eines Bauelementes in einem Privathaus einmal vermessen. Das kommt leider mal vor. Allerdings gab es dann auch noch einen Folgefehler vom Zulieferer, sodass der Kunde leider noch länger auf die Fertigestellung warten musste. Am Ende war er zum Glück dennoch sehr zufrieden.

Und mit welchen ungewöhnlichen Wünschen wurden Sie schon konfrontiert?

Wir haben vor kurzem bei einer Firma einen Konferenztisch geliefert, bei dem schon der Aufbau fast eine Woche gedauert hat. Das war definitiv kein gewöhnlicher Auftrag. Zur Agritechnica, die jetzt im November in Hannover stattgefunden hat, haben wir für einen Stand einen dreiarmigen Tisch inklusive hydraulischer Verstellbarkeit gebaut. Endgültig fertig geworden ist er erst am Vorabend der Messeeröffnung.