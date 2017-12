pm/gs Niederlangen. Einbrecher machen auch vor Sportbooten nicht halt. Aus einem Boot in Niederlangen wurden am Wochenende Geld und Werkzeuge gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, drangen die Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an der Straße „Zum Wehr“ in ein Boot ein. Sie schlugen ein Fenster der Kajütentür des auf einer Grünfläche am Sportboothafen abgestellten Bootes ein und durchsuchten es nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie einen zweistelligen Geldbetrag und Werkzeuge.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 59 32/7 21 00 bei der Polizei Haren zu melden.