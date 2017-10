Nach 17 Jahren Niederlangener Heimatfreunde verabschieden Kartoffellieferanten

Niederlangen/Lathen. Die Mitglieder des Heimatvereins Niederlangen haben Anna und Walter Schindler, seit 17 Jahren Kartoffel- und Apfellieferanten für das „Tuffelfest“ auf dem Lathener Wochenmarkt, verabschiedet.

Walter Schindler, Bauer in Niederlangen-Siedlung und inzwischen über 80 Jahre alt, wolle nun in den verdienten Ruhestand gehen, teilten die Heimatfreunde mit. „Mit Wehmut haben wir ihn ,entlassen‘ und wünschen ihm alles Gute für das ,Rentnerleben‘“, so Ulrike Küppers vom Heimatverein.