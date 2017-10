Am Ende stimmt Mehrheit dafür Debatte um Mehrgenerationen-Spielplatz in Lathen

Lathen. Mehrheitlich hat der Gemeinderat Lathen eine Förderfläche für einen Mehrgenerationenspielplatz im Ortskern beschlossen. Die SPD/Grüne-Gruppe kritisierte die Fläche als zu klein und stimmte dagegen.

Die Gemeinde Lathen bekommt eine Förderung aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ und muss dafür eine Förderfläche im Rat beschließen. Das 481 Quadratmeter große Areal, das hinter dem geplanten Bürgersaal an der Hauptstraße liegt, war im vorangegangenen Bauausschuss zunächst einstimmig beschlossen worden. In der Ratssitzung nun stimmte die SPD/Grüne-Gruppe mit fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung dagegen und verweist auf die Größe der Fläche. „Für einen Mehrgenerationenspielplatz ist die Fläche viel zu klein. Ob das im Sinne des Geldgebers ist, weiß ich nicht“, sagte Peter van Loyen (SPD). Annegret van Loyen (Grüne) gab eine Verschwendung von Steuergeldern zu bedenken, „wenn der Zweck nicht erfüllt wird“. Die Gruppenvorsitzende Anita Ludwig (SPD) hält die Fläche für „völlig ungeeignet“. Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber verwies indes auf bereits gefasste Beschlüsse zu dem Thema. „Es wäre hilfreich gewesen, die Bedenken vorher zu äußern“, sagte Weber.

Alternativflächen nicht in Gemeindehand

Bauamtsleiter Hans Liesen sagte, dass die Gemeinde sich alternative Plätze angeschaut habe, diese aber nicht im Eigentum der Gemeinde gelegen hätten.

Die CDU-Fraktion stimmte zwar teilweise zu, dass das Areal „vielleicht nicht sehr groß“ ist, wie der Vorsitzende August Kock sagte, sie sei aber ein guter Ersatz für „vor Jahren aufgegebene Flächen“ – Spielplätze also. Ingo Düttmann (CDU) hob die zentrale Lage als Pluspunkt hervor. Gerd Thünemann (CDU) verwies auf den „Bummelfaktor“, den die Verortung beispielsweise an Sonntagnachmittagen für Spaziergänger habe und ergänzte, dass der Platz an der Hauptstraße einen weiteren an anderer Stelle nicht ausschließe.

Weitere Beschlüsse einstimmig

Die übrigen nötigen Beschlüsse für die Erneuerungen im Bahnhofsumfeld sowie die Umfeldgestaltung am Bürgersaal wurden in der Sitzung einstimmig gefasst.