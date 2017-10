Eine Hecke auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses hat am Dienstagmittag Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Foto: Feuerwehr Lathen

Lathen. Am Dienstagmittag hat eine Hecke an einem Schuppen auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße Everskamp in Lathen Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Lathen alarmiert. Das Feuer im Bereich des Schuppens breitete sich auf der Hecke und einem Baum aus, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner versuchten zunächst selber mit Gartenschläuchen, die Flammen einzudämmen. Die Lathener Feuerwehr war mit 21 Kameraden vor Ort und konnte den Brand nach eigenen Angaben schnell löschen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.