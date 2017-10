Kosten von rund 1 Millionen Euro Grund- und Oberschule Lathen wird saniert

Lathen. Während der jüngsten Ratssitzung der Samtgemeinde (SG) Lathen sind die endgültigen Pläne für die Sanierung der Grund- und Oberschule Lathen vorgestellt worden. Die Umbaumaßnahmen für rund 1 Millionen Euro wurden einstimmig vom Rat beschlossen.

Im gesamten Gebäude sollen Architekt Hans Kuper zufolge Arbeiten an Wänden, Decken und Böden erfolgen sowie eine moderne LED-Beleuchtung angebracht werden. Die Sanitärbereiche sollen kernsaniert werden. Zudem sollen einige Fenster ausgetauscht werden und ein neuer Sonnenschutz angebracht werden. Ein kleiner Anbau für einen Kunstraum ist ebenfalls geplant. „Wir machen eine Komplettsanierung“, sagte Kuper.

Mit der Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes, das vom SG-Rat schon vor einiger Zeit genehmigt worden war, wurde nach Angaben des Architekten bereits begonnen. Dies betreffe den Personen- wie auch den Gebäudeschutz. Unter anderem werden Feuertreppen als Fluchtwege gebaut. Die Kosten für die Brandschutzarbeiten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro.

Grundschule zieht um

Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU) zufolge handelt es sich um ein „recht aufwendiges Bauprogramm“. Neben der Sanierung gibt es weitere Veränderungen in dem Gebäudekomplex. Die Grundschule soll von den Räumen an der Straße Heidswiemoor in die frühere Realschule im Hauptkomplex umziehen. In der bisherigen Grundschule soll eine Kindertagesstätte für knapp 1,3 Millionen Euro entstehen. Die Oberschule wurde bereits mit dem Beginn des laufenden Schuljahres umstrukturiert. Ab der neunten Klasse ist das schulzweigbezogene Modell eingeführt worden.

„Mit dieser Planung können wir von einem Glücksfall für die Samtgemeinde sprechen“, sagte Ratsherr Ernst Kock (SPD). Alle Einrichtungen seien an einem Standort gebündelt. Auch die CDU-Fraktion begrüßte das Konzept für die Schaffung eines „starken Schulstandortes“.