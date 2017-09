Besucherzahlen steigen Lathener Schießverein vergrößert Aufenthaltsraum

Über die Erweiterung des Gebäudes des Vereins für jagdliches und sportliches Schießen in Lathen freuen sich der Vorstand sowie die Sponsoren. Foto: Andrea Schmees

asc Lathen. Der Verein für jagdliches und sportliches Schießen in Lathen hat sein Gebäude an der Niederlangener Straße in Lathen erweitert. Der bisherige Aufenthaltsraum war nach Angaben vom Vorsitzenden Manfred Trimpe zu klein geworden.