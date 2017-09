Ab dem 5. Oktober 2017 Landesstraße zwischen Lathen und Sögel wird gesperrt

Lathen/Sögel. Die Landesstraße (L) 53 zwischen Lathen und Sögel wird ab Donnerstag, 5. Oktober 2017, für den Verkehr gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mit.

Die ersten Arbeiten zur Behebung von Schäden an der Fahrbahn beginnen laut Mitteilung der Behörde bereits am Montag, 2. Oktober. Gearbeitet wird auf dem Streckenabschnitt von der Straße „Zum Schwartenberg“ nahe Gut Rupennest in Lathen bis zur Einmündung der Kreisstraße 168 in die L53 bei Alt-Wahn. Der gesamte Streckenabschnitt wird in einer Stärke von drei Zentimetern gefräst und es werden vereinzelte größere Schadstellen ausgebessert. Anschließend wird die Fahrbahn mit Asphalttragschichtmaterial überbaut und zum Abschluss wird eine drei Zentimeter dicke Deckschicht aufgebracht.

Eine Million Euro Baukosten

Die Arbeiten an der Fahrbahn finden ab dem 5. Oktober unter Vollsperrung statt. Die örtliche Umleitung ist ausgeschildert und verläuft über die K168 durch Renkenberge zur B70. Zeitgleich werden auf der L53 von der Abfahrt B70 bis zur Vollsperrung bei Gut Rupennest Schadstellen saniert. Für diese Dauer dieser Arbeiten ist der Abschnitt jeweils halbseitig gesperrt. Ampelanlagen werden dann den Verkehr regeln.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist laut Mitteilung der Straßenbaubehörde für Anfang November vorgesehen. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich. Die Baukosten betragen rund eine Million Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.