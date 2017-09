Endgültige Planung steht Neue Kita in Lathen kostet 1,3 Millionen Euro

Lathen. In der Ratssitzung der Gemeinde Lathen sind die endgültigen Pläne für die neue Kindertagesstätte vorgestellt worden, die in die bisherige Grundschule an der Straße Heidswiemoor einziehen soll. Die Kosten belaufen sich demnach auf 1,3 Millionen Euro, wovon rund die Hälfte durch Förderungen gedeckt werden könnte.

Ende Juli wurde noch der Betrag von 600.000 Euro für das Herrichten der Grundschule genannt. Inzwischen liegt dieser bei rund 1,3 Millionen Euro, die sich nach jetzigem Stand auf einen Eigenanteil von 672.000 Euro reduzieren könnten, sollten die entsprechenden Förderungen eingefahren werden. Vom Land könnte es einen Zuschuss von 12.000 Euro pro Krippenplatz – in Summe 360.000 Euro – geben. Der Landkreis steuert 30 Prozent pro Gruppe bei. Er schreibt eine Investitionsobergrenze von 330.000 pro Gruppe vor – ergibt eine Summe von 288.000 Euro. Das erklärte Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber in der Sitzung. Nach einem Gespräch mit der Landesschulbehörde stehe nun auch die entsprechende Betriebsgenehmigung in Aussicht.

Dach und Fassade muss erneuert werden

Verantwortlich für die deutlich höheren Kosten sind Weber zufolge die Feststellung, dass das Dach sowie Teile der Fassade nach dem nun feststehenden Plan erneuert werden müssten. Demnach ist das Flachdach abgängig, wie der Architekt Hans Kuper in der Sitzung ausführte. Die aufliegende Kieselschicht sei vermost. Es gebe „dringenden Handlungsbedarf“, um Leckagen vorzubeugen. Vorgesehen ist, Holzkonstruktionen zum Pultdach aufzusetzen, die mit Metall überzogen werden. So entstehen laut Kuper „zwei Gebäudeschiffe“. Auf Nachfrage aus dem Rat teilte Weber mit, dass das Gebäude von 1984 sei. Kuper ergänzte, dass auf Flachdächer eine Garantie von zehn bis 20 Jahren liege. „Da hat sich energetisch und technisch viel getan“, sagte Kuper. Vor wenigen Jahren seien – so Weber – bereits Leckagen am Dach repariert worden. Abgesehen vom Dach seien auch große Glasfassadenelemente abgängig.

Spielplatz lässt sich gut teilen

Wie Kuper weiter angab, eignet sich das Gebäude „ganz hervorragend ohne statischen Aufwand“ und ohne größere Baumaßnahmen für die Umnutzung. Die jetzige Grundschule, die im weiteren Verlauf der Neuerungen in die frühere Realschule der Grund- und Oberschule Lathen aufrücken wird, habe zwei Eingänge. Der eine könne für den Zugang zur Krippe, der andere für den zum Kindergarten samt Hort genutzt werden. Auch der jetzige Spielplatz der Grundschule lasse sich entsprechend gut zweiteilen, so Kuper weiter. Der weitere Plan sieht vor, dass jeder Raum saniert werde. Das betreffe Arbeiten an Wand, Boden, Decke und Beleuchtung. Dadurch entstehe ein „Neubauzustand“.

Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel, den Antrag der Zuschüsse und die Einrichtung der Kita hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

