Besuch in Lathener Pflegeheim Connemann für einheitliche Bezahlung in der Pflege

jbri Lathen. Bei einem Besuch im Wohn- und Pflegeheim Sankt Marien in Lathen hat sich die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) für eine angemessene Bezahlung von Auszubildenden in der Pflegebranche ausgesprochen.

„Die Ausbildung muss bezahlt werden, und zwar nicht von den Auszubildenden. Bezahlen für die eigene Ausbildung - das funktioniert nicht“, so Connemann bei ihrem Besuch im Pflegeheim. In einigen Pflegeberufen müsse die schulische Ausbildung von den Lehrlingen selbst bezahlt werden. Diese Regelung aber sei von Bundesland zu Bundesland verschieden. Connemann fragte in diesem Zusammenhang, „ob der Föderalismus nicht auch seine Grenzen hat.“ Sie plädiert für eine bundesweit einheitliche Bezahlung aller Auszubildenden in der Pflegebranche, auch über Ländergrenzen hinweg, damit der „Flickenteppich“ der Bezahlung verschwindet. Für eine fortschreitende Akademisierung des Pflegeberufes spricht sich die Politikerin aber nicht aus.

Das Wohn- und Pflegeheim Sankt Marien in Lathen, welches rund 70 Wohn- und 16 Pflegeplätze hat, wird vorwiegend von Menschen mit seelischer Behinderung bewohnt, beispielsweise von Menschen mit Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen oder Schizophrenie. Die zwischen 30 und 70 Jahren alten Bewohner kommen zum Großteil aus dem Landkreis Emsland, aber auch aus den Nachbarlandkreisen.

Kooperation mit chinesischer Ausbildungsstätte

Um eine vollumfängliche Versorgung zu sichern, sind vor allem Fachkräfte nötig. Freiwerdende Stellen können aber immer seltener besetzt werden und Auszubildende zu finden, gestalte sich auch immer schwieriger, so Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU). „Wir brauchen Fachkräfte, kriegen sie aber aus unserem eigenen Land nicht mehr“, beklagt Weber. Aus diesem Grund hat er zusammen mit der Heimleitung um Hedwig Hebbelmann eine Kooperation mit einer chinesischen Ausbildungsstätte vorangetrieben. Auch die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lobt eine solche Kooperation. „Wir brauchen den Zuzug von draußen. Es ist richtig, über solche Kooperationsmodelle nachzudenken, die für beide Seiten positiv sind.“