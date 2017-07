Jana Kuper macht Karriere Lathenerin managt große Hallen in Berlin mit

Lathen. Karriere in Berlin macht derzeit die aus Lathen stammende Jana Kuper. Die 28-Jährige hat neben ihrem Studium zur Musik- und Eventmanagerin in Berlin Fuß gefasst bei der Organisation von Veranstaltungen in großen Hallen in der Bundeshauptstadt.

Seit 2014 studiert Kuper an der Hochschule der populären Künste in Berlin, bis zum Frühjahr 2018 steht jetzt die Abschlussarbeit an. Vor einem guten Jahr hat sie Kontakt zur Firma Velomax gesucht, einer Betriebsgesellschaft für das Velodrom und die Max-Schmeling-Halle, in die jeweils knapp 12.000 Besucher passen. Schon seit vielen Jahren hat sie großes Interesse an Musik und Festivals, besuchte regelmäßig Konzerte und mehrtägige Veranstaltungen. Nach einem Praktikum erhielt sie einen Werkvertrag bei Velomax, ist inzwischen fest eingebunden bei der Organisation kleinerer, aber auch sehr großer Veranstaltungen in den beiden Hallen, wozu auch Fernsehproduktionen gehören. „Ich bin super glücklich mit der Tätigkeit. Es ist genau das, was ich immer machen wollte“, sagt Jana Kuper im Gespräch mit unserer Redaktion.

21 Pilots und Broilers begleitet

Mitverantwortlich ist sie bei der Planung für den gesamten nicht-technischen Bereich, also beispielsweise die Termin- und Ablaufplanung der Veranstaltung, die Erstellung von Angeboten und Budget-Überwachung, dem Schreiben von Informationsunterlagen, Verträgen und Plänen, sie führt Bestellungen von benötigten Materialien durch, unterstützt beim Marketing oder macht Besichtigungen mit den Veranstaltern.

Auch das Thema Sicherheit und Terrorgefahr ist in jüngster Vergangenheit immer wichtiger geworden, berichtet die Emsländerin, was sich im Aufwand für die Disposition von Sicherheitskräften widerspiegelt. Außerdem war es ihre Idee, für die Lagerung größerer Taschen (die werden Gästen größerer Veranstaltung in beiden Hallen seit Jahresbeginn abgenommen) einen Frachtcontainer mit Regalen anzuschaffen, in dem die Taschen außerhalb der Halle gelagert werden.

Große Konzerte, TV-Produktionen und Sportveranstaltungen

Begleitet hat sie unter anderem TV-Aufzeichnungen mit Carmen Nebel und Florian Silbereisen, ein Konzert der US-amerikanischen Band 21 Pilots, den Auftritt der Düsseldorfer Punkrock-Band Broilers, von Korn und Status Quo sowie zahlreiche Sportveranstaltungen. In der Max-Schmeling-Halle spielt Handball-Erstligist Füchse Berlin und Volleyball-Erstligist Berlin Recycling-Volleys. „Die Abwechslung bei den Aufgaben finde ich großartig, die Arbeit fällt mir wirklich leicht“, sagt die Lathenerin, die regelmäßig noch im Emsland zu Gast ist, nicht nur, wenn in der Emsland-Halle in Lingen wieder ein interessanter Künstler zu erleben ist. Speziell bei Konzerten ist der Ablauf selten gleich: Personalaufwand, Publikum, Konfetti, Umbauten während der Shows, Pyrotechnik, Größe der Bühnen, Licht- oder Lasertechnik unterschieden sich wesentlich.

Eine besondere Erfahrung war ein mehrtägiger Filmdreh für die Online-Videothek Netflix-Produktion, gefilmt wurde in Teilen des Velodroms. „Hier war alles anders als bei TV-Sendungen: ein statischer Dreh mit Schauspielern und Komparsen, Bühnenbild, Kameras und Szenen. Und es war kein Publikum vor Ort“, berichtet Kuper.

Gegenüber „Stars“ professionell bleiben

Beschäftigt ist sie mit den Veranstaltungen im Vorfeld und in der Nachbearbeitung, aber auch natürlich während der Durchführung. Dann wuselt sie mit Klemmbrett und Funkgerät in der Hand hinter der Bühne und in der Halle umher, muss kurzfristige Entscheidungen treffen oder aushelfen, wo es drückt. Im Umgang mit den Protagonisten gilt es dann, professionell zu bleiben und nicht Fan zu sein, wie es manchmal bei Bands der Fall wäre.

Auch nach dem Studium bei Velomax zu bleiben, kann sich die gelernte Notar- und Rechtsanwaltsfachangestellte (die Ausbildung hat sie nach der Fachoberschulreife mit Schwerpunkt Sozialpädagogik an den Berufsbildenden Schulen in Papenburg bei einem Büro in Meppen absolviert) daher gut vorstellen, sagt die Lathenerin.

