Amtszeit verlängert Lathener Flüchtlingsberater bleibt zwei weitere Jahre

Lathen. Die Amtszeit des Lathener Flüchtlingsberaters Ismet Hajrizi ist um weitere zwei Jahre verlängert worden. Das hatte der Samtgemeindeausschuss kürzlich beschlossen. Ismet Hajrizi lebt seit elf Jahren in Lathen. Er hat einen deutschen Pass. Vor 25 Jahren flüchtete der 45-Jährige selbst vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland.

Heute zeigt er anderen Flüchtlingen, wie sie in ihrem neuen Zuhause zurechtkommen. Hajrizi ist dabei Ansprechpartner für alle Lebenslagen. Einerseits ermöglicht ihm das sein Sprachtalent. Der Wahl-Emsländer beherrscht Deutsch, Englisch, Russisch, ein bisschen Polnisch, Serbisch, Kroatisch und Albanisch als seine Muttersprache. Für Arabisch und Farsi ist ein Dolmetscher zuständig. Abgesehen davon kann Hajrizi die Lage der geflüchteten Menschen bestens nachvollziehen. „Ich verstehe die Leute gut“, sagt er. „Wir haben engen Kontakt.“

Hajrizi bekommt viele Anrufe auch nach Feierabend

Für Hajrizi gibt es da keine wirkliche Grenze, weil er selbst sie locker nimmt. „Meine Arbeit endet nicht immer um 17 Uhr“, sagt er. Auch ein Wochenende habe er nicht immer. Anrufe sind immer möglich, manchmal auch in Notfällen, wie der Flüchtlingsberater berichtet. Die Menschen seien sich beispielsweise manchmal unsicher, ob ein Krankenwagen wirklich erforderlich ist. Hinzu kommen Sprachprobleme, die Hajrizi – auch bei regulären Arztterminen – löst. „Dadurch, dass er von Anfang an dabei war, sehen ihn die Menschen als Freund an“, sagt Andrea Pieper, Leiterin des Fachbereichs Arbeit und Soziales. So werde er auch häufiger privat eingeladen, sagt Hajrizi, der zuvor 15 Jahre als Integrationslotse ehrenamtlich im ganzen Emsland tätig war. Während dieser Zeit habe er nicht einmal Spritgeld bekommen und trotzdem geholfen – selbstverständlich für den Flüchtlingsberater, der sich selbst lieber als Flüchtlingshelfer bezeichnet.

138 anerkannte und noch wartende Flüchtlinge

Nun wurde sein Posten, eine Vollzeitstelle, mit Beschluss des Samtgemeindeausschusses bis Oktober 2019 vorzeitig verlängert. Die Menschen, die er zu Beginn seiner Arbeit im Oktober 2015 kennenlernte, sind noch da. Zahlenmäßig beläuft sich die Gruppe von Flüchtlingen in der Samtgemeinde auf derzeit 138 – darunter sowohl anerkannte als auch diejenigen, die noch auf einen Bescheid warten. Die Bedarfe haben sich entsprechend verändert, sagt Hajrizi. „Anfangs war die Beratung nicht so intensiv.“ Jetzt brauche jeder einzelne weitergehende Unterstützung. An drei Vormittagen in der Woche hat Hajrizi Sprechzeiten im Lathener Rathaus und hilft bei Anträgen, Kindergartenanmeldungen und allem anderen, was Fragen aufwirft. Nachmittags macht er Hausbesuche, um sich in den Haushalten nach möglichen Problemen – eventuell mit der Unterkunft, Heimweh oder der Sehnsucht nach der Familie – zu kümmern.

Sprache lernen und in die Sportvereine gehen

Auch bei der Vermittlung von Arbeit ist Hajrizi behilflich. „Nach drei Monaten dürfen Asylbewerber einen Antrag auf Arbeit stellen.“ Er hilft bei Praktikums- und Ausbildungsstellen, wo er kann. Anfangs habe er viele Firmen angesprochen, „nun sprechen uns die Firmen an, sobald die Menschen anerkannt sind“ und uneingeschränkt arbeiten dürfen. Für die Zukunft der neuen Mitbürger sieht Hajrizi ohnehin klar: „Man muss die Sprache des Landes lernen“ und „Sport ist ein wichtiger Faktor“, sagt der Ex-Basketballer, der die Menschen an die Sportvereine weiterleitet. Grundsätzlich aber müsse man etwas erreichen wollen.