Bienenvolk angesiedelt Blühstreifen in Niederlangen entwickeln sich bestens

Blühstreifen in Niederlangen entwickeln sich bestens MEC öffnen

Ihre „Bienenschmausfläche“ haben (von links) Hermann Hüntelmann, Bernhard Behrens, Hubert Albers, Paul Thien, Annette Schomaker, Bürgermeister Hermann Albers und Imker Georg Hebbelmann begutachtet. Foto: Gemeinde Niederlangen

Niederlangen. Einen eigens angelegten Blühstreifen in Niederlangen, in dem Bienen, Hummeln und Co. auch nach der Raps- und Obstblüte noch ausreichend Nahrung finden, haben sich nun Vertreter der Gemeinde angesehen.