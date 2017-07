Hortgruppe bringt Vorteile Rat in Lathen stimmt für dritten Krippenstandort

Lathen. Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales der Gemeinde Lathen und der Rat haben sich jeweils einstimmig für einen dritten Krippenstandort in der Kommune ausgesprochen. Neu ist außerdem die Einrichtung einer Hortgruppe.

Neuer und damit dritter Krippenstandort wird, wie die Samtgemeinde (SG) bereits vorgestellt hatte, neben dem kommunalen Kindergarten Purzelbaum und dem kirchlichen St.-Vitus-Kindergarten die bisherige Grundschule an der Straße Heidswiemoor. Diese wiederum soll in die ehemalige Realschule in den großen Schulkomplex an der Mühlenstraße umziehen. In der Krippe soll außerdem eine Hortgruppe zur Betreuung für Grundschulkinder untergebracht werden. Wie Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber in der Ausschusssitzung ausführte, sind räumliche Erweiterungen der Krippe möglich. Auf die Frage Annegret van Loyens (Grüne), stellvertretende Ausschussvorsitzende, nach einer Erweiterung ergänzte Weber, dass ohnehin ein Raum frei bleibe. „Eine unverbindliche Abfrage ist noch keine Anmeldung“, fügte Weber weiter hinzu. In einer Umfrage bei Eltern hatte sich ein Bedarf an 29 Plätzen ergeben. „Ich würde annehmen, dass noch mehr Leute Interesse haben“, fügte Simon Reuter (SPD) von der SPD/Grüne-Gruppe in der anschließenden Ratssitzung zum Thema an.

Vom Hort könnten auch Lehrerinnen und Erzieherinnen profitieren

Luise Redenius-Heber (CDU), Bürgermeisterin der Gemeinde Lathen, mutmaßte, dass es „sicherlich demnächst einen Rechtsanspruch“ auf Hortplätze geben werde. Die Einrichtung wertete sie als Anreiz für Erzieherinnen, nach Lathen zu kommen. Weiter regte Reuter an, dass mögliche freie Kapazitäten in der Krippe vom Kollegium genutzt werden und Lehrer mit Kindern so ihre Stundenzahl erhöhen könnten, vorausgesetzt, dass bei Lathener Kindern kein weiterer Bedarf besteht. August Kock (CDU), Vorsitzender der CDU-Fraktion, hält das Gesamtkonzept für eine „sehr gute Lösung“, weil der Krippenstandort nahe der Schule in die GOBS integriert werde und nannte dazu auch finanzielle Gesichtspunkte. Andere Kommunen wie Lorup würden bis zu zwei Millionen Euro investieren. Die Hümmlinggemeinde wird einen Neubau für eine Regelgruppe und zwei Krippengruppen umsetzen. Die Kosten für die Umbauten in Lathen in der bisherigen Grundschule belaufen sich auf 600.000 Euro. Entsprechende Arbeiten im früheren Realschultrakt für die künftige Grundschule schlagen mit weiteren 700.000 Euro zu Buche. Beide Umnutzungen sollen ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 realisiert werden.