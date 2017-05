Versuchter Raub auf Spielhalle in Lathen MEC öffnen

Foto: Michael Gründel

Haren. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch gegen 23.45 Uhr eine Spielothek an der Hauptstraße in Lathen auszurauben.