Bilanzsumme über 500 Millionen Euro Volksbank Emstal trotzt erfolgreich dem Niedrigzinsniveau

Niederlangen. Die Niedrigzinspolitik stellt auch die Volksbank Emstal vor Herausforderungen. Das wurde auf der Generalversammlung der Genossenschaftsbank in Niederlangen deutlich. Dennoch präsentierten die Vorstandsmitglieder Hermann Schlömer und Wilfried Freerks den Mitgliedern erneut beeindruckende Zahlen und eine Bilanzsumme, die erstmals die 500 Millionen-Marke überstieg.

Mit sorgenvoller Miene traten die beiden Vorstände der Volksbank vor den Aufsichtsrat und die gut 300 Mitglieder. Die größte Sorge der beiden Bänker: Die anhaltende Zinspolitik. „Die Margen zwischen Einlagen- und Kreditzinsen schrumpfen. Dies trifft insbesondere Banken, die ein traditionelles und bisher solides Geschäftsmodell verfolgen“, kritisierte Freerks. In die gleiche Kerbe schlug Vorstandskollege Schlömer: „Der Negativzins schadet besonders kleinen Banken mit traditionellen Geschäftsmodellen. Diese Banken sind aber genau diejenigen, die den Mittelstand mit Krediten versorgen.“

Sinkende Profitabilität

Gerade für das Emsland mit einem gesunden Mittelstand hätte dies immense Folgen. Freerks verwies dabei auf eine 2015 durchgeführte Umfrage von Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Danach erwarten kleine und mittelgroße Banken in Deutschland im Durchschnitt einen Rückgang der Profitabilität bis 2019 um rund 25 Prozent. „Sollte der Niedrigzins noch lange anhalten, werden die Erträge voraussichtlich noch stärker fallen“, so Freerks.

Zusammenarbeit ausbauen

Die Volksbank will dem Entgegensteuern und setzt auf Zusammenarbeit. So sollen Kosten weiter optimiert und alternative Ertragsquellen erschlossen werden. Dabei stehen laut Freerks weiterhin die Bedürfnisse der Mitglieder und Kunden im Vordergrund. „Wenn es auf Sparbücher und Tagesgeldkonten kaum noch Zinsen gibt, hat das negative Auswirkungen auf die private Altersvorsorge. Geldanlagen mit höheren erwarteten Renditen gewinnen an Bedeutung. Um hier die richtige Entscheidung zu treffen, benötigen Anleger die Unterstützung von Fachleuten.“

Keine Negativzinsen

Eine Absage erteilte er indes dem Vorgehen einiger Sparkassen und Genossenschaftsbanken, Negativzinsen bei Privatkunden zu erheben. „Wir bei der Volksbank Emstal werden Negativzinsen – solange es die Zinspolitik der EZB und die allgemeinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zulassen – vermeiden“, versprach der Bankvorstand.

Freerks hofft auf Änderungen im Bankwesen und plädiert für eine dezentrale Bankenstruktur in Europa. „Die Finanzierung des Mittelstands könnte so verbessert und auf Dauer stabilisiert werden.“ Wichtig ist ihm dabei auch eine Erleichterung bei der Bankenregulierung. Dies seien zwar Folgen der Finanzmarktkrise, die aber Volks- und Raiffeisenbanken gar nicht verursacht hätten, nun aber darunter leiden müssten. „Besonders bei kleineren Banken fallen diese Kosten immens ins Gewicht.“

298 neue Mitglieder

Wie Freerks weiter ausführte, gewann die Volksbank Emstal im vergangenen Jahr 298 neue Mitglieder hinzu. Mit 8360 Mitgliedern erreiche das Geldinstitut damit einen neuen Höchststand. Ebenso positiv zeigte sich die wirtschaftliche Entwicklung der Bank im vergangenen Jahr. „Wir haben unsere Bilanzsumme auf 505 Millionen Euro gesteigert. Dies entspricht einem Zuwachs von 3,7 Prozent“, so Schlömer. Das Kundengesamtvolumen erreichte einen Stand von 896 Millionen Euro, was einen Zuwachs von gut 5,6 Prozent bedeute. „Mit unserem Jahresergebnis von rund 2,3 Millionen Euro können wir im Vergleich zu anderen Banken unserer Größe zufrieden sein. Dies bestätigt die gute Entwicklung unserer Volksbank Emstal“, betonte Freerks und schlug deshalb den Mitgliedern eine Dividende von vier Prozent vor, die diese in der Abstimmung einstimmig annahmen.

Aufsichtsrat bleibt zusammen

Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Gerdes dankte den beiden Vorständen sowie den Mitarbeitern des Geldinstitutes für ihr Engagement. „Ohne sie und ihre guten Leistungen wäre das gute Jahresergebnis nicht zustande gekommen“, so Gerdes. Weiterhin im Aufsichtsrat tätig sind Alois Milsch aus Hasselbrock, Bernhard Robben aus Hebelermeer und Thomas Robbers aus Tinnen, die von der Versammlung in ihren Ämtern wiedergewählt wurden.