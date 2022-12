Rettungskräfte bergen die eingeklemmte Fahrerin nach dem Zusammenprall mit dem Mercedes. Foto: NWM-TV up-down up-down Eingeklemmt im Auto 59-Jährige nach Unfall in Lathener Industriegebiet schwer verletzt Von Anna Niere | 14.12.2022, 08:39 Uhr | Update vor 4 Min.

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Dienstagmorgen in Lathen schwere Folgen: Zwei Autos prallen zusammen und eine Fahrerin wird in ihrem Wagen eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wird die 59-Jährige ins Krankenhaus gebracht.