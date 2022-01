Randalierer haben die Scheiben dieser Telefonzelle in Lathen zerstört.

Birgit Waterloh

Lathen. Mancher dürfte sie schon nicht mehr existent wähnen, aber es gibt sie noch: die Telefonzelle. Und solange es diese noch gibt, stirbt offenbar auch der Vandalismus daran nicht aus. Jetzt gab es einen Fall in Lathen.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass in der Zeit von Freitagmorgen, 31. Dezember 2021, bis Samstagabend, 1. Januar 2022, Randalierer sich an einer Telefonzelle an der Straße Am Bahnhof in Lathen ausgelassen haben. Die bislang