Alle ausgestellten Küchen in "Barbaras Küchenhaus" hat Inhaberin Barbara Robben-Zickerick selbst geplant.

Kristina Müller

Niederlangen. Mitten im Ort hat sich Barbara Robben-Zickerick einen Traum erfüllt: Nach 21 Jahren Erfahrung in der Küchenbranche hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ihr eigenes Küchenstudio in Niederlangen eröffnet.

Das Gebäude, in dem sich die Küchenexpertin verwirklicht hat, ist für die Niederlangener nicht mehr wiederzuerkennen. Rund 30 Jahre lang stand die Immobilie mitten im Ort an der Hauptstraße leer. Zuvor war dort ein Supermarkt.