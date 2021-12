Zwischen Lathen und Haren auf der A31 in Fahrtrichtung Süden hat es einen Unfall gegeben.

Rene Ruprecht

Lathen. Unfall auf der A31: Zwischen Lathen und Haren sind beide Fahrstreifen zurzeit voll gesperrt.

Wie die Polizei meldet, sind an dem Unfall in diesem Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Süden ein Lkw und ein Pkw beteiligt. Rettungsfahrzeuge sind auf der Anfahrt. Weitere Informationen folgen.