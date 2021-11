Mehr als 4000 Euro Schaden an beschädigten Straßenlaternen in Fresenburg

An vier Straßen blieb das Licht nach der Vorfall erst einmal aus. Inzwischen sind die Laternen jedoch wieder repariert.

Fa. Sandmann

Fresenburg. Insgesamt 21 Straßenlaternen hatten Unbekannte in Fresenburg mit einem Luftgewehr beschädigt. Die Gemeinde bleibt nun auf den Reparaturkosten sitzen – der Bürgermeister ist verärgert.

"Normalerweise kennen wir sowas in Fresenburg nicht", zeigt sich Bürgermeister Gerhard Führs empört über diesen Vandalismus. In insgesamt vier Straßen in der Siedlung "Mühlenwinkel" – konkret betroffen sind die Waldstraße, Emsblickstraße, Z