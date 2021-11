Zu neuem Glanz verhelfen will der Förderverein unter anderem dem TR06.

Norbert Holtermann

Lathen. Den Transrapid im Emsland wieder zu einem Anziehungspunkt machen, das will ein frisch gegründeter Förderverein in Lathen. Was genau haben die Mitglieder vor?

Die alten Transrapidzüge: heruntergekommen und verwittert, die Versuchsstrecke: verwaist, das Besucherzentrum: nicht einladend. Wer eine post-apokalyptische Kulisse mit „Lost Place“-Atmosphäre sucht, wird in Lathen fündig. Nahezu aus d