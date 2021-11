Mit dieser Strategie arbeitet Schomaker Metallbau in Niederlangen

Dirk Schomaker ist Meister im Metallhandwerk und hat seine Firma in Niederlangen vor rund zehn Jahren gegründet.

EWE

Niederlangen. Gestartet in die Selbstständigkeit sind Dirk und Annette Schomaker zu zweit. Heute beschäftigen sie in ihrem Unternehmen in Niederlangen 20 Mitarbeiter.

„Wir kommen beide aus dem normalen Arbeitsleben und haben uns dann dazu entschieden uns selbstständig zu machen“, erinnert sich Annette Schomaker, die Prokuristin von Schomaker Metalltechnik ist, an den Start der Firma vor gut zehn Jahren.&