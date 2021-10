Samtgemeinde Lathen setzt auf "CO2-Ampeln" in Schulen statt Lüftungsanlagen

Per optischem oder akustischem Signal an den CO2-Ampeln werden Schüler und Lehrer darauf hingewiesen, dass der Schwellenwert überschritten worden ist und gelüftet werden muss. (Symbolfoto)

Peter Kneffel/dpa

Lathen. In der Grundschule Renkenberge wird der CO2-Gehalt der Luft in Klassenräumen bereits mit einer sogenannten Luftgüteampel gemessen. Nun sollen solche Gerate auch für alle anderen Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde Lathen angeschafft werden.

Um einen sicheren Unterricht in Corona-Zeiten sicher zu stellen, wurden vielfach Luftfilteranlagen für Klassenräume gefordert. Bund und Land legten schließlich im Sommer Förderprogramme für ebenjene Geräte auf. "Ich sage ganz deutlich: Das