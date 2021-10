Erneut Autoreifen illegal an Feldweg in Niederlangen entsorgt

Wieder wurden mehr als 100 Reifen illegal entsorgt. (Symbolfoto)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Niederlangen. Niederlangen scheint wohl der favorisierte Ort für Müllfrevler zu sein: Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen sind dort nun erneut Altreifen illegal entsorgt worden.

Erst wurden am 31. August eine große Menge Autoreifen am Forstweg in Niederlangen entsorgt – vermutlich wurden sie gegen 6.15 Uhr vom Anhänger eines grünen Treckers dort abgeladen. Zwischen dem 26. und 28. September wurd