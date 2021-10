Diebe stehlen aus Scheune in Sustrum Aufsitzmäher

Zwischen den 13. und 17. Oktober ist es in der Zollstraße in Sustrum zu einem Einbruch in eine Scheune gekommen.

Lathen. Zwischen den 13. und 17. Oktober ist es in der Zollstraße in Lathen-Sustrum zu einem Einbruch in eine Scheune gekommen. Ein Aufsitzmäher wurde gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang durch ein Fenster und entwendeten einen Aufsitzmäher aus der Scheune. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hare