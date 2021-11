Inkontinenz ist weiter verbreitet, als vielleicht angenommen. Auch junge Menschen wie Sam Metzger aus Lathen können darunter leiden. (Symbolfoto)

Inga Kjer / dpa

Lathen. Von Kindheit an leidet Alina Metzger, die lieber Sam genannt werden möchte, aus Lathen unter Inkontinenz. Inzwischen, mit 22 Jahren, hat er gelernt, damit zu leben und möchte das Thema nun aus der Tabuzone herausholen.

In diesem Text erfährst Du:Wie viele Menschen tatsächlich an Inkontinenz leiden. Wie Sam Metzger als junger Mensch damit umgeht. Was er tun möchte, um das Thema aus der Tabu-Zone zu holen. "Ingo" nennt Metzger seine Inkontine