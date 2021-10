In diesem Auto verunglückte die Frau am Montagmittag, die noch am frühen Abend ihren lebensgefährlichen Verletzungen erlag.

Samtgemeinde Dörpen / Feuerwehr

Renkenberge/Meppen. Die 41-jährige Autofahrerin, die am Montagmittag bei einem Unfall mit einem Traktor bei Renkenberge lebensgefährlich verletzt worden war, ist tot. Sie starb am Abend im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen.

Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Frau war nach dem Unglück mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.Der Unfall hatte sich auf der Straße „Zur Heide“ ereignet. Nach Angaben der Polizei war die