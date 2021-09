Der VW Bus blieb auf der Seite liegen, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Feuerwehr/Samtgemeinde Lathen

Lathen. Im Lathener Gewerbegebiet hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Bei einer Vorfahrtsmissachtung wurde ein Autofahrer verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es gegen 11 Uhr zum Unfall an der Abfahrt der Bundesstraße 70. Ein 56-Jähriger aus Papenburg fuhr von der B 70 an Gewerbegebiet ab. An der Kreuzung zur Hermann-Kemper-Straße hielt er jedoch nicht an